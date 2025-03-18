Clínica médica pega fogo na Glória em Vila Velha

Uma clínica médica localizada no bairro Glória, em Vila Velha , pegou fogo na tarde desta terça-feira (18). O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram encaminhadas ao local e o Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado para prestar apoio.

Nas imagens é possível uma fumaça densa saindo por uma janela do segundo andar acima do térreo, além de labaredas no interior do imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de incêndio na clínica médica, na Glória, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

No local, os bombeiros encontraram poucas chamas, mas muita fumaça. A corporação informou que a ocorrência está em andamento e as equipes atuam na remoção das pessoas do interior do prédio. Ainda não há informações sobre a causa e feridos.

Em nota, o Grameg (Grupo de Assistência Médica da Glória), informou que houve um incêndio sem vítimas localizado em um dos apartamentos da unidade, e que foi prontamente identificado pelo sistema de segurança.