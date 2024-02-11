Cinco pessoas de uma família ficam feridas em capotamento em Linhares

O motorista do automóvel, um Hyundai HB20 branco, relatou para a PM que um veículo que seguia no mesmo sentido, de Colatina a Linhares, entrou na frente dele. Para evitar uma batida, ele tentou desviar para a esquerda, mas acabou perdendo o controle da direção. Não foram dados mais detalhes da dinâmica do acidente. Pelas imagens, é possível ver que o teto do veículo ficou completamente amassado.