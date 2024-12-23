Chuva assusta moradores de Mimoso do Sul, que ainda se recupera de enchente

A cidade de Mimoso do Sul, que ainda se recupera de uma enchente devastadora ocorrida em março deste ano , voltou a sofrer com fortes chuvas na tarde desta segunda-feira (23), o que deixou os moradores assustados. Ruas em alguns pontos da cidade tiveram calçamento arrancado por conta da força da água. Segundo a Defesa Civil, não houve alagamento de residências.

Entre a noite do dia 22 de março e a madrugada do dia 23 de 2024, o município ficou debaixo d'água em questão de apenas algumas horas. O temporal deixou 18 mortos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul, Leonardo Ferreira da Silva, nesta segunda houve pontos de alagamento em alguns locais da cidade, uma vez que a drenagem não comportou o volume de chuva. Alguns locais fetados são as ruas Dr. José Monteiro da Silva e Dr. José Coelho dos Santos, próximo ao Morro da Palha, além do Morro do Cristo e a Praça Central.

“Em todos os pontos a água já abaixou, agora tem só a sujeira na rua e dano na pavimentação. Felizmente ninguém precisou de socorro e não teve água dentro dos imóveis”, disse Leonardo.