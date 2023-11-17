Chega ao fim incêndio em mata perto do Aeroporto de Vitória, diz Bombeiros

Incêndio que atingiu mata na região do Aeroporto de Vitória foi combatido e apagado por quatro equipes do Corpo de Bombeiros Crédito: Lucas Fasolo

Em entrevista ao Bom Dia ES, Andresa Silva, capitão do Corpo de Bombeiros, destacou que o clima seco e as altas temperaturas podem ter colaborado para o surgimento do fogo. Os ventos fortes na localidade também têm grande influência, uma vez que são capazes de deslocar fagulhas e propagar rapidamente o incêndio.

Para evitar este tipo de situação, a capitão Andresa ressaltou que é preciso evitar queimar lixos e utilizar fogo para limpeza de quintais. Além disso, ela alertou que é imprescindível acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, caso um incêndio seja avistado.