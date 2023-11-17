Chega ao fim incêndio em mata perto do Aeroporto de Vitória, diz Bombeiros

Um incêndio que atingiu uma mata próxima ao Aeroporto de Vitória na última quarta-feira (15) foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na noite de quinta-feira (16). Quatro equipes se mobilizaram para atuar na região. O fogo atingiu uma área próxima à Avenida Adalberto Simão Nader, na Capital.
Em entrevista ao Bom Dia ES, Andresa Silva, capitão do Corpo de Bombeiros, destacou que o clima seco e as altas temperaturas podem ter colaborado para o surgimento do fogo. Os ventos fortes na localidade também têm grande influência, uma vez que são capazes de deslocar fagulhas e propagar rapidamente o incêndio.
Para evitar este tipo de situação, a capitão Andresa ressaltou que é preciso evitar queimar lixos e utilizar fogo para limpeza de quintais. Além disso, ela alertou que é imprescindível acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, caso um incêndio seja avistado.
VITOR GREGÓRIO é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi orientado pelos editores RODRIGO LIRA e WANESSA SCARDUA.