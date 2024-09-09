Casais ficam feridos após carro atingir rocha na BR 259 em Baixo Guandu

Quatro pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam colidir com um paredão de pedra np km 103,3 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde de domingo (8) e um vídeo obtido por A Gazeta mostra o veículo destruído após a batida. Com o impacto, o motor do automóvel foi parar no meio da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 12h25. O condutor do carro perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu no paredão de pedra. Dois homens e duas mulheres que estavam no Ford Ka foram socorridos e levados para hospitais da região.
O Corpo de Bombeiros informou que nenhum ocupante ficou preso às ferragens do carro. A corporação informou que foram quatro vítimas, e todas ficaram conscientes. O condutor e a esposa foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e outro casal, que estava de carona no veículo, sofreram lesões leves e rejeitaram atendimento médico.
"Os bombeiros auxiliaram o Samu no atendimento das vítimas e realizaram a limpeza da pista, que estava parcialmente interrompida. Durante o atendimento, o condutor relatou que tentou fazer uma ultrapassagem, mas o veículo da frente realizou uma manobra brusca, que o fez perder o controle e bater contra um paredão de pedras", informou a corporação, em nota.