Casais ficam feridos após carro atingir rocha na BR 259 em Baixo Guandu

O Corpo de Bombeiros informou que nenhum ocupante ficou preso às ferragens do carro. A corporação informou que foram quatro vítimas, e todas ficaram conscientes. O condutor e a esposa foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e outro casal, que estava de carona no veículo, sofreram lesões leves e rejeitaram atendimento médico.

"Os bombeiros auxiliaram o Samu no atendimento das vítimas e realizaram a limpeza da pista, que estava parcialmente interrompida. Durante o atendimento, o condutor relatou que tentou fazer uma ultrapassagem, mas o veículo da frente realizou uma manobra brusca, que o fez perder o controle e bater contra um paredão de pedras", informou a corporação, em nota.