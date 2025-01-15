Carro pega fogo no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha; veja imagens

A Gazeta mostram o veículo tomado pelas chamas. A fumaça foi vista a alguns metros de distância e o Citroen C3 ficou quase completamente dominado pelo incêndio. Às 8h30, a pista foi liberada, com a retirada do automóvel incendiado. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. Um carro pegou fogo na Avenida Carioca, no trecho de acesso à Terceira Ponte, em Vila Velha , na manhã desta quarta-feira (15). Imagens feitas por leitores demostram o veículo tomado pelas chamas. A fumaça foi vista a alguns metros de distância e o Citroen C3 ficou quase completamente dominado pelo incêndio. Às 8h30, a pista foi liberada, com a retirada do automóvel incendiado. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Não há informações sobre o motivo do incêndio, tampouco se as pessoas que estavam no veículo tiveram algum tipo de ferimento. Um dos vídeos mostra a presença da Guarda Municipal de Vila Velha. Procurada por A Gazeta, a corporação informou que agentes estavam perto do local e desviaram o trânsito para rua Antônio Ataíde. O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para ocorrência no bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha, e encaminhou uma equipe ao local. O fogo foi apagado.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também foi procurada pela reportagem. Em nota, explicou que o incêndio ocorreu na Avenida Carioca, fora da área de atuação do governo do Estado.

Carro pega fogo no acesso à Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Vitor de Oliveira Soares