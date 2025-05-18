Carro pega fogo na Terceira Ponte e trânsito é interrompido

O trânsito na Terceira Ponte foi interrompido entre o fim da tarde e o início da noite deste domingo (18) depois de um carro pegar fogo sobre a via, no sentido Vitória.

Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), que administra a Terceira Ponte, a ocorrência está em andamento e o Corpo de Bombeiros foi acionado e atua com a equipe operacional no atendimento. As chamas já foram controladas. A ponte ficou totalmente fechada por cerca de 12 minutos.

"A Ceturb-ES informa que para quem sai de Vitória no sentido Vila Velha, o tráfego está liberado. Já para quem vem por Vila Velha para Vitória, somente a linha verde está interditada", informou a Ceturb, por nota.