Carro furtado em Cachoeiro é incendiado em Presidente Kennedy; veja vídeo

Um homem de 31 anos, que não teve o nome informado, foi capturado pela Polícia Militar após tentar fugir dos agentes no momento em que era retirado do cofre de uma viatura. O fato, de acordo com a corporação, aconteceu no final da tarde de quarta-feira (31), durante um patrulhamento no bairro Flora Park, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo.