Galinhas encontram sacola com maconha e dono de animais chama a PM no ES

Caso curioso aconteceu em Linhares; proprietário dos animais acionou as autoridades, que apreenderam quase dois quilos da droga

Enquanto ciscavam pelo terreno, galinhas encontraram quase dois quilos de maconha escondidos em um galinheiro no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, o dono dos animais, de 67 anos, disse que o material estava enterrado no local e, por não saber do que se tratava, acionou a corporação.