Investigação

Suspeito de roubo a ônibus e de extorsão é preso na Serra

Segundo a Polícia Civil, o homem cometia os crimes em transportes coletivos e no Terminal de Carapina

Um suspeito de roubo a ônibus e de extorsão mediante sequestro foi preso na Serra, na manhã desta quinta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, Daniel Santos Aquino tem 22 anos e foi localizado em um imóvel no bairro Novo Horizonte. >

Suspeito de seduzir mulheres no ES e aplicar golpe milionário é preso em SP

A prisão ocorre em meio à 5ª fase da Operação "Ponto Final", que investiga crimes no Terminal de Carapina . Os policiais civis descobriram uma organização que atua dentro dos transportes coletivos da região e tentam desarticulá-la. Daniel desta vez foi localizado devido a um crime ocorrido em 2 de julho, quando teria obrigado uma vítima a entregar o celular. >

"Ele simulou estar armado e obrigou a vítima a sair do terminal. Durante uma hora, ficou intimidando a vítima, dizendo ser da facção criminosa PCC, que poderia matá-la, obrigando-a a realizar diversas transferências via PIX ", contou o delegado Josafá Silva, titular dos 12º e 13º Distritos Policiais da Serra. >

Segundo o delegado, Daniel possui diversas passagens pela polícia, inclusive desde a adolescência. "São entradas por furtos em estabelecimentos comerciais, roubos em via pública, furto de veículo, roubos em transporte coletivo e extorsões mediante sequestro". A última entrada ocorreu no início do ano. "Após cumprir nove meses de prisão, foi liberado, mas voltou a praticar crimes contra o patrimônio, culminando na prisão atual", finalizou Josafá.>