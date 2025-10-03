Acidente na Avenida Mário Gurgel complica o trânsito em Cariacica

Um carro capotou na Avenida Mário Gurgel, em Campo Grande, Cariacica, na tarde desta sexta-feira (3). Um vídeo feito por leitor de A Gazeta mostra o Volkswagen Gol tombado no vão central. O trânsito no sentido Viana está engarrafado até próximo à entrada do Estádio Kleber Andrade. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento, e ainda não há mais informações sobre a dinâmica do acidente.