Carro cai em barranco e duas pessoas ficam feridas em Cachoeiro

A batida, conforme os militares, aconteceu por volta das 16h30, na altura da localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim. Com o impacto, várias partes do motor do veículo ficaram espalhadas na pista. As vítimas foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, e não há atualização sobre o estado de saúde delas.