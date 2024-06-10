Carro bate em árvore e pega fogo no Centro de Jaguaré; veja o vídeo

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que um veículo, da marca Peugeot, bateu em uma árvore e pegou fogo logo em seguida. O fato aconteceu no Centro da cidade de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (10).
Nas imagens (acima), é possível observar que o carro surge repentinamente. Ele gira, bate na árvore e pega fogo logo após a batida. No vídeo, também é possível ver que um homem sai pela porta do motorista, e outro tenta fazer o mesmo pelo lado do carona. A Polícia Militar foi acionada e informou, em nota, que ao chegar no local do acidente, não havia ocupantes no interior do veículo, tão pouco testemunhas.
Ainda de acordo com a PM, o carro estava com o licenciamento atrasado e, por isso, foi guinchado. O Corpo de Bombeiros Militar e perícia da Polícia Científica não foram acionados para a ocorrência.