Carreta tomba em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte

Em imagens feitas pela repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, é possível observar que o bloco de granito que era transportado pela carreta ficou caído às margens da rodovia. O veículo saiu da pista e foi parar em uma área de matagal de uma propriedade. Devido ao acidente, o trânsito no local segue fluindo em "pare e siga". Segundo apurações da repórter, o motorista da carreta foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.