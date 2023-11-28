Carga de carne é saqueada após acidente na BR 101 em Mimoso do Sul

Carga é saqueada após acidente na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Leitor A Gazeta

Uma carga de carne foi saqueada por populares após um acidente na BR 101, em Mimoso do Sul, na tarde desta terça-feira (28). De acordo com informações do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu dois caminhões, sem registro de pessoas feridas. Até o momento, não se sabe o que provocou a colisão.

Ainda conforme informações dos agentes da PRF, por conta da batida - registrada por volta das 14h, o baú do caminhão com carne se abriu e populares saquearam parte da carga de dentro do veículo.

Procurada, a Eco101, responsável pela rodovia, informou que a ocorrência envolvendo dois caminhões foi registrada no km 437 da BR 101, sentido norte, em Mimoso do Sul. Recursos da concessionária, como guincho, ambulância e viatura de inspeção, foram acionados, além da PRF. Segundo a empresa, não foi necessário interditar a rodovia e a ocorrência foi finalizada às 15h54.