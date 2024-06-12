Caminhoneiro de Cachoeiro morre em acidente na BR 101 na Bahia

Caminhão tombou no KM 692 da rodovia, na altura do município de Eunápolis Crédito: Leitor A Gazeta

Um caminhoneiro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu em um acidente na BR 101, na Bahia, na noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Civil da Bahia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão dirigido por Edmílson da Silva Pereira, de 61 anos, que morava na cidade capixaba, tombou na pista.

O acidente foi registrado por volta das 18h45, no km 692 da rodovia, na altura do município de Eunápolis, próximo à localidade conhecida como “Curva da Visgueira”. Segundo a Polícia Civil da Bahia, a Delegacia Territorial de Eunápolis expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica.