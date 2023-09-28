Caminhão cai sobre casas e motorista morre em acidente em Rio Bananal

O motorista de um caminhão morreu após o veículo tombar na manhã desta quinta-feira (28), no distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Christian Pereira Lúcio ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas relataram ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, que o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou em uma ribanceira, e, em seguida, caiu sobre duas casas. Ainda conforme os relatos, o caminhão estava transportando uma máquina na carroceria.