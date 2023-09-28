Caminhão cai sobre casas e motorista morre em acidente em Rio Bananal

O motorista de um caminhão morreu após o veículo tombar na manhã desta quinta-feira (28), no distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Christian Pereira Lúcio ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Testemunhas relataram ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, que o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou em uma ribanceira, e, em seguida, caiu sobre duas casas. Ainda conforme os relatos, o caminhão estava transportando uma máquina na carroceria.
O Corpo de Bombeiros de São Gabriel da Palha foi acionado para ir ao local auxiliar no atendimento à ocorrência. Segundo a Polícia Civil, após ser retirado das ferragens, o corpo de Christian será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não há informações, até o momento, de outros feridos.