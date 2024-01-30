Caminhão bate em barranco e interdita pista em Atílio Vivácqua

Um motorista foi socorrido e um trecho da rodovia ES 289 ficou interditado após um caminhão se chocar com um barranco, em Atílio Vivácqua, no final da manhã desta terça-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o solicitante informou que o veículo se chocou no barranco e o motorista estaria preso às ferragens.
A Prefeitura de Atílio Vivácqua informou que, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, auxiliou os militares na desobstrução da pista, e na limpeza do local. Segundo o município, o veículo girou na estrada antes de bater no barranco.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Procurada, a Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento.