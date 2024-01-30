Caminhão e carreta batem e motoristas se ferem em acidente em Itapemirim

Uma carreta e um caminhão se envolveram em um acidente na BR 101, em Itapemirim, na tarde desta terça-feira (30). A colisão, na altura do km 415 da rodovia, deixou os motoristas apenas com ferimentos leves. O tráfego no local flui por desvio.
Segundo informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, um dos motoristas relatou que o veículo à frente parou bruscamente em um trecho com pare e siga. Por conta da freada, ele não conseguiu para a tempo de evitar a colisão.
A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou que recursos da concessionária, como guincho, ambulância e viatura de inspeção, foram acionados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).