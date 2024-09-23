Briga entre vizinhos termina em facadas no bairro Fradinhos, em Vitória

Uma briga entre vizinhos terminou com um homem esfaqueado no bairro Fradinhos, em Vitória , no último domingo (22). Para os militares que atenderam a ocorrência, ele afirmou que foi agredido. Já o vizinho dele alegou que só se defendeu de socos.

Quando os policiais chegaram ao local, o homem esfaqueado ainda estava lá e detalhou que havia sido agredido com golpes de faca pelo vizinho. A esposa e enteada dele disseram que presenciaram o indivíduo dar os golpes e tentar empurrar o homem do alto do prédio. Elas também revelaram que os dois já haviam se desentendido em outras ocasiões.

O homem que desferiu os golpes de faca estava dentro da própria casa. Para os militares, ele alegou que tinha sido contratado pela proprietária do prédio para fazer um serviço na parte hidráulica do imóvel e, após um desentendimento, o vizinho teria dado socos nele, momento em que ele tentou se defender. O indivíduo ainda afirmou que estava usando a faca no serviço de encanamento e negou ter dado golpes.

Ele foi levado à Delegacia Regional de Vitória. O homem esfaqueado recebeu alta e também foi ao local. Ele precisou levar pontos no antebraço e no nariz.