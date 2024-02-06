Briga entre passageiros termina em agressão no Terminal de Itaparica

Um desentendimento entre um homem e uma mulher no Terminal de Itaparica, em Vila Velha , terminou em uma confusão generalizada, na manhã desta terça-feira (6). A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na delegacia da cidade.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que fiscais do Terminal de Itaparica registraram a confusão por volta das 7h30. Ao chegarem ao local, identificaram que o homem estava no chão, sendo agredido por outras pessoas.

A mulher relatou para a Polícia Militar que, após se desentender com o passageiro dentro do coletivo durante uma viagem, passageiros passaram a agredi-lo. Ao desembarcarem no terminal, ela teria esbarrado sem querer no homem, que passou a ofendê-la e a agarrou pelo braço, o que teria causado revolta nos demais passageiros que estavam no local e passaram a agredir o indivíduo novamente.

Segundo a PM, o homem foi socorrido para um hospital no município e a mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha para o devido registro dos fatos.