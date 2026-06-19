Brasil x Haiti: veja a previsão do tempo no ES para assistir ao jogo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (19) tem Brasil em campo de novo pela Copa do Mundo. A seleção brasileira enfrenta o Haiti às 21h30, e muita gente já deve começar a se reunir desde o fim da tarde para acompanhar a partida com amigos, em casa, no bar, no churrasco ou em algum evento.





Mas, antes de combinar a programação, vale ficar de olho na previsão do tempo.





De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta-feira o sol predomina em todas as regiões capixabas. São esperadas chuvas rápidas pela manhã apenas no litoral Nordeste do Estado. A madrugada segue fria em todas as regiões e a temperaturas diurnas continuam amenas. Não há previsão de chuva para a noite.





Na Grande Vitória, mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Na Região Sul, temperaturas variam entre 16 °C e 26 °C. Na Região Serrana, termômetros vão marcar de 14 °C a 26 °C. Na Região Norte, mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. No Noroeste, de 16 °C a 28 °C.