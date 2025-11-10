A Gazeta - Agora

Bloqueio total da BR 101 na Serra previsto para esta segunda (10) é adiado

Publicado em 10/11/2025 às 09h23
Quilômetro 246 da BR 101, na Serra, onde a obra será feita entre terça-feira (14) e sexta (17)
Quilômetro 246 da BR 101, na Serra, onde a obra será feita entre terça-feira (14) e sexta (17) Crédito: Divulgação/Ecovias Capixaba

interdição total programada pela Ecovias Capixaba para esta segunda-feira (10), das 13h às 15h30, no km 246 da BR 101, na Serra, foi adiada por questões técnicas. O bloqueio estava previsto para dar continuidade à retirada de bloco de pedra projetado para a rodovia durante a obra de duplicação.

Segundo a concessionária, a nova data para a próxima etapa de retirada de rochas será comunicada aos usuários com a maior antecedência possível. A empresa reforçou que manterá o público informado assim que o cronograma for definido.

