Bloqueio total da BR 101 na Serra previsto para esta segunda (10) é adiado
Publicado em 10/11/2025 às 09h23
A interdição total programada pela Ecovias Capixaba para esta segunda-feira (10), das 13h às 15h30, no km 246 da BR 101, na Serra, foi adiada por questões técnicas. O bloqueio estava previsto para dar continuidade à retirada de bloco de pedra projetado para a rodovia durante a obra de duplicação.
Segundo a concessionária, a nova data para a próxima etapa de retirada de rochas será comunicada aos usuários com a maior antecedência possível. A empresa reforçou que manterá o público informado assim que o cronograma for definido.