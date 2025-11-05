A Gazeta - Agora

BR 101 será interditada de novo após bloco de rocha cair na rodovia

Publicado em 05/11/2025 às 11h47
Trecho onde há corte de rochas na BR 101, na Serra
Trecho onde há operação de corte de rochas para obra de duplicação Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba

Durante a operação de desmonte de rochas na BR 101 na terça-feira (4), um bloco de pedra foi projetado para a rodovia e um bloqueio que não estava programado será realizado na tarde desta quarta. Das 13h às 13h30, a BR 101 será totalmente interditada para a retirada da rocha na pista, segundo a Ecovias Capixaba. 

O trecho de bloqueio total será o mesmo das intervenções anteriores: entre os quilômetros 247  e 245  — aproximadamente da entrada do Contorno do Mestre Álvaro até a praça de pedágio da Serra.

A fragmentação de rochas no trecho ocorre há alguns meses e faz parte do plano de duplicação da rodovia. As interdições já programadas permanecem na quinta-feira (6) e na próxima segunda-feira (10), mas com intervalo mais amplo: das 13h às 15h30.

