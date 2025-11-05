BR 101 será interditada de novo após bloco de rocha cair na rodovia

Trecho onde há operação de corte de rochas para obra de duplicação Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba

Durante a operação de desmonte de rochas na BR 101 na terça-feira (4), um bloco de pedra foi projetado para a rodovia e um bloqueio que não estava programado será realizado na tarde desta quarta. Das 13h às 13h30, a BR 101 será totalmente interditada para a retirada da rocha na pista, segundo a Ecovias Capixaba.

O trecho de bloqueio total será o mesmo das intervenções anteriores: entre os quilômetros 247 e 245 — aproximadamente da entrada do Contorno do Mestre Álvaro até a praça de pedágio da Serra.