Banhista encontra órgãos de animal boiando no mar de Iriri

Uma cena inusitada assustou banhistas na Praia de Inhaúma na quinta-feira (23), localizada em Iriri, em Anchieta, no litoral Sul do Estado. Órgãos foram encontrados boiando no mar e retirados da água por um homem que flagrou a situação peculiar. A PM foi acionado para investigar, e ao chegar ao local, os oficiais acionaram a perícia da Polícia Científica para averiguar a origem do material encontrado.