Baixo estoque de sangue no Hemocentro de Colatina; veja como doar

Publicado em 13/10/2025 às 12h01

Um alerta sobre baixo estoque de sangue no Hemocentro de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, foi emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (13). O órgão afirma que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos e ressalta que o atendimento em hospitais públicos da região pode ser comprometido, se faltarem bolsas de sangue.

Interessados devem ir ao Hemocentro de Colatina, na Rua Cassiano Castelo — em frente ao Hospital Estadual Silvio Avidos. As coletas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Quem não tem cadastro de doador, precisa chegar até 15h20 para dar tempo de fazer o registro. 

