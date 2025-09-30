Avô é preso suspeito de abusar da neta de 8 anos em São Mateus

Um homem de 61 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (30) suspeito de abusar da neta de 8 anos em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . O caso foi denunciado para a Polícia Militar em fevereiro deste ano, quando a irmã mais velha da vítima presenciou uma atitude suspeita do avô com a neta no colo.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde o crime aconteceu não serão divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) .

Na época da denúncia, de acordo com o boletim de ocorrência, a filha do suspeito contou à Polícia Militar que deixou as filhas dela, uma adulta e a outra de 8 anos, na casa dos pais. A mais velha revelou que, após ver uma atitude do avô, levou a irmã ao banheiro e a menina contou sobre o abuso. Na ocasião, o homem não foi localizado. O caso foi investigado e um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável expedido, sendo cumprido nesta terça-feira.