Arma turca é apreendida com suspeitos de motocicleta em Viana

Uma pistola turca foi apreendida com dois suspeitos após uma perseguição no bairro Soteco, em Viana, no último domingo (28). Os dois foram abordados quando estavam em uma motocicleta, tentaram fugir, mas foram capturados.
Segundo a Guarda Municipal, os agentes estavam reforçando o patrulhamento na região após um homicídio quando viram dois jovens em uma moto. O carona estava sem capacete.
Os guardas pediram para que os dois parassem e o piloto tentou desviar das viaturas, mas foi parado. O do carona desceu e começou a fugir a pé. No meio do caminho, ele escondeu a arma importada embaixo de uma escada e continuou correndo, mas foi alcançado.
Além da pistola, foram apreendidas munições, carregador e dois celulares. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil sobre a autuação dos detidos, mas, até a publicação desta nota, não teve retorno.