Arma turca é apreendida com suspeitos de motocicleta em Viana

Segundo a Guarda Municipal, os agentes estavam reforçando o patrulhamento na região após um homicídio quando viram dois jovens em uma moto. O carona estava sem capacete.

Os guardas pediram para que os dois parassem e o piloto tentou desviar das viaturas, mas foi parado. O do carona desceu e começou a fugir a pé. No meio do caminho, ele escondeu a arma importada embaixo de uma escada e continuou correndo, mas foi alcançado.