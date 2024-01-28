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Homicídio

Homem morre após levar golpes de faca no meio da rua em Ecoporanga

Levado à delegacia, autor do crime alegou que foi ofendido pela vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2024 às 20:52

Publicado em 28 de Janeiro de 2024 às 20:52

Um homem, que não teve nome e idade informados, morreu após ser vítima de golpes de faca no Centro de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (28). De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em frente a uma padaria e o suspeito alegou que teria atacado a vítima após uma ofensa.
Segundo a PM, foi o proprietário da padaria que acionou a guarnição, indo até a sede da 2ª Companhia do 11⁰ Batalhão. O comerciante informou que, enquanto trabalhava no estabelecimento, dois indivíduos passaram correndo e um deles desferiu a facada no outro.
O comerciante informou ainda que o suspeito correu em direção aos bairros Homero Amante e Nossa Senhora Aparecida, por isso a equipe foi ao local. Militares fizeram um cerco e viram o momento em que o suspeito fugia pelos fundos de uma residência, pulando para outro imóvel. Ao verem o homem abaixado em um beco, deram voz de prisão.
Segundo os militares, questionado sobre a faca, o suspeito informou que o objeto se quebrou no corpo da vítima, mas que um pedaço estava na rua de trás. A lâmina da arma branca utilizada no crime, que tinha sido dispensada durante a fuga, foi apreendida pela PM, e o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
A Polícia Militar informou que, durante o atendimento do Samu 192, a vítima estava com vida, mas a morte foi confirmada pela Polícia Civil na tarde deste domingo (28). Segundo a corporação, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em relação ao encaminhamento do suspeito, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Barra de São Francisco e somente após a finalização das oitivas terá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

Correção

29/01/2024 - 9:28
A primeira versão desta reportagem informava que o crime ocorreu em Colatina. Contudo, o homicídio foi registrado em Ecoporanga. Título e texto foram corrigidos.

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