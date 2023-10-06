Aprovados no concurso para delegado são convocados para última etapa

Os aprovados no concurso público para delegado da Polícia Civil são convocados para o Curso de Formação. Esta é a última etapa do certame. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (6).

O edital de convocação trouxe ainda orientações aos candidatos para habilitar a conta e encaminhar a documentação, que será realizada somente via E-Docs. O concurso para delegado da PC visa preencher 40 vagas, com salários que chegam a R$ 13.569. Ao todo, mais de 9 mil pessoas se inscreveram no certame.