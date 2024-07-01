Reunião para definir calendário acadêmico da Ufes acontece nesta semana

A reunião sobre a reconstrução do calendário acadêmico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) será realizada na próxima quinta-feira (4). Segundo a Ufes, o encontro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) vai acontecer às 14h, onde o grupo deve definir o novo calendário de atividade em seus quatro campi: Vitória (Goiabeiras e Maruípe), Alegre e São Mateus.
Em 15 de abril, os campi tiveram suas atividades paralisadas quando os docentes da Ufes deram início à greve em busca de melhorias salariais e de condições de trabalho.
Com o fim da greve anunciado na última sexta-feira (28), a expectativa dos professores é para que as aulas sejam retomadas em 8 de julho, como acordado em assembleia.
ATUALIZAÇÃO: A versão inicial desta matéria informava que a reunião do Cepe, que seria realizada nesta segunda-feira (1º), foi transferida para a próxima quinta. Entretanto, segundo a Ufes, o encontro não tinha em pauta o calendário acadêmico e, por isso, uma nova data foi anunciada para que o assunto fosse incluído no planejamento do conselho.