Reunião para definir calendário acadêmico da Ufes acontece nesta semana

ATUALIZAÇÃO: A versão inicial desta matéria informava que a reunião do Cepe, que seria realizada nesta segunda-feira (1º), foi transferida para a próxima quinta. Entretanto, segundo a Ufes, o encontro não tinha em pauta o calendário acadêmico e, por isso, uma nova data foi anunciada para que o assunto fosse incluído no planejamento do conselho.