Após conflito no PSB, coligação lança candidato a prefeito em Muniz Freire

PDT e PSD decidiram se unir para tentar impedir reeleição do atual prefeito Dito Silva (PSB)

Convenção chancelou coligação, chapa majoritária e 18 candidatos a vereador do PDT e PRD. (Reprodução)

Julia Camim Jornalista / [email protected]

Aliados em Muniz Freire, na Região do Caparaó, PDT e PSD chancelaram, na noite desta quarta-feira (31), a chapa majoritária que vai representar os partidos nas Eleições 2024. A confirmação da candidatura ocorreu após um racha no PSB, que resultou na saída de Dr. Delson do jogo eleitoral. Sem o ex-prefeito na disputa, Evandro Paulúcio (PDT) e Márcia Oliveira (PSD) entraram oficialmente na corrida.

Como informado por A Gazeta, ambas as legendas esperavam que o PSB confirmasse o nome do médico e ex-prefeito na disputa, e estavam, inclusive, dispostas a abrir mão da chapa para apoiá-lo no pleito. No entanto, o partido do governador Renato Casagrande optou por apostar na tentativa de reeleição do atual prefeito, Dito Silva.

A decisão de defender o prefeito, recém-filiado à legenda, partiu da direção estadual e, conforme informou o próprio pré-candidato à reeleição - que também preside municipalmente o PSB - segue o princípio de respeito aos que já cumprem mandato e podem tentar a permanência no cargo.

Em meio à disputa interna, Dr. Delson acabou desistindo de tentar ser o escolhido pelos filiados de sua legenda na convenção partidária, agendada para o próximo domingo (4), que ele classificou como um “ato antidemocrático”. A atitude do ex-prefeito, então, abriu espaço para os nomes do PDT e PSD.

De acordo com os presidentes municipais das siglas, o objetivo dos aliados é reestruturar o município e trabalhar com honestidade. O nome de Evandro, cabeça da chapa, é admirado por ambas as legendas, que o consideram uma pessoa séria e equilibrada. Já a candidata a vice, que é casada com Dr. Delson, é vista como alguém capaz de ajudar na administração e ainda contar com a experiência do socialista, que apoia a candidatura.

A fim de fortalecer os nomes e consolidar a chapa na disputa, os partidos formaram a coligação “Com honestidade Muniz Freire pode mais”, que reúne também o PRD. Além disso, o presidente do PDT no município, Gilberto Barbosa de Souza, disse que as legendas continuam dialogando com outros partidos - entre eles o PL - para firmar mais acordos.

Durante a reunião partidária, que contou inclusive com a presença de Dr. Delson, ainda foram anunciados os nomes dos 18 candidatos a vereador pelo PDT e PRD.

