Estradas

Acidente em ponte interdita a BR 101 em São Mateus

Um carro capotou na ponte sobre o Rio Preto do Sul na BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o chamado foi registrado por volta das 14 horas, mas até 14h45 seguia ancorado na proteção lateral da estrutura. As primeiras informações são de que há vítimas dentro do veículo tombado. A rodovia federal está totalmente interditada.