Após assalto na Serra, motorista de app quer mudar de profissão; veja relato

O motorista de aplicativo de 51 anos que teve o carro roubado por criminosos armados na Serra, na última segunda-feira (29), conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Traumatizado por tudo o que passou, ele disse que pretende até desistir da profissão.
"Até estou preparando os currículos, estou procurando emprego. É mais certo do que ficar arriscando, porque você não sabe... você não imagina que uma pessoa vai entrar no carro com essas intenções e impor o terror que colocou. Eu penso em desistir", disse ele (veja o relato completo acima).
Os criminosos roubaram o veículo de aplicativo, fugiram pelas ruas, trocaram tiros com a Polícia Militar, invadiram casas e fizeram até uma família refém. Três adultos foram presos e um adolescente apreendido. Leia os detalhes clicando aqui.