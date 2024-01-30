Bandidos roubam carro de app, atiram contra PM e fazem reféns na Serra

Armas, munições, faca e drogas apreendidas durante ação da polícia na Serra Crédito: Divulgação | PM

Uma perseguição que parece até enredo de filme de ação aconteceu durante a tarde de segunda-feira (29) na Serra : criminosos roubaram um carro de aplicativo, trocaram tiros com a Polícia Militar , lutaram com os agentes e fizeram até uma família refém. No fim, três adultos e um adolescente foram detidos com armas, droga, touca ninja, celulares e um chapéu usado para esconder o rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso começou em Serra Dourada II, quando os militares foram chamados para atender um motorista de aplicativo que havia sido roubado. Os policiais chegaram ao local e viram a vítima apontando para o veículo dele, um Chevrolet Prisma, que era levado pelos bandidos.

No carro estavam quatro suspeitos. Os policiais mandaram o grupo parar o carro, mas eles aceleraram em direção ao local conhecido como "Pantanal". Uma perseguição começou.

Ainda conforme as informações do boletim de ocorrência, quando chegaram na Avenida Belo Horizonte, em Serra Dourada I, a viatura se aproximou e os bandidos atiraram. Um policial chegou a disparar de volta, cinco vezes, mas como era arriscado, por ter pessoas na rua, eles decidiram se afastar um pouco do veículo e continuaram a perseguição.

Já na Rua Xingu, entre a região de Serra Dourada e Novo Porto Canoa, mais uma vez os bandidos atiraram e os policiais tiveram que se afastar. Um dos disparos, segundo o boletim, acertou o retrovisor da viatura, a cerca de 40 centímetros da cabeça de um policial.

Como tiveram que se afastar, os policias perderam o carro de vista. Mais à frente, eles acharam o veículo no meio da rua, com as portas abertas. Com medo, os moradores começaram a apontar para uma casa, indicando que parte dos criminosos estava lá.

Luta com policiais

Os agentes entraram na casa e encontraram dois suspeitos, ambos de 20 anos. Eles estavam com uma pistola com numeração raspada e uma arma de calibre 9mm de fabricação caseira. Eles resistiram à prisão e lutaram com os policiais, mas foram imobilizados.

Família refém

Enquanto saíam da primeira casa, os policiais foram avisados que os outros dois criminosos estariam em uma residência da região. Os militares foram até o endereço e ouviram um barulho de criança pedindo socorro. Eles quebraram o cadeado e entraram no imóvel.

A cena que encontraram foi a de um pai na sala, sentado no sofá, cobrindo os olhos e a boca do filho de 4 anos, para que a criança não visse que a família estava sob o poder de criminosos armados e também não gritasse. Ao lado deles estava uma mulher, tia do menino, em estado de desespero.

Os militares fizeram buscas pela casa e deram de cara com dois suspeitos, um de 26 e outro de 17 anos, armados com uma submetralhadora de fabricação caseira e uma faca. Eles também lutaram com os policiais e chegaram a quebrar móveis, mas foram detidos.

Chapéu para esconder rosto

Em buscas no carro de aplicativo roubado, os agentes encontraram cápsulas de dois calibres diferentes, indicando que pelo menos duas pessoas haviam atirado. Foram apreendidos, ainda, dois celulares que os bandidos esconderam em cima do guarda-roupa de uma das casas invadidas, pinos de cocaína e uma touca ninja.

Um item que chamou a atenção foi um chapéu tipo australiano, que, segundo informações do boletim de ocorrência, tem sido usado em roubos para que os suspeitos escondam o rosto.

Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de roubo qualificado, tentativa de homicídio qualificada, desobediência, desacato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).