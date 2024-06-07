Apontado como membro de facção é preso por tráfico em Muniz Freire

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que se entregou após diligências da equipe na última quarta-feira (5), seria integrante de uma facção criminosa e estava envolvido desde o fracionamento da droga, à prestação de contas, além de ameaçar concorrentes à mão armada e mediante a execução de homicídios.

A prisão ocorreu na ES 181, na altura do Distrito de Piauçu. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa que o homem fazia parte foi desmantelada na Operação Armageddon, deflagrada em outubro do ano passado. O delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Muniz Freire, informou que o indivíduo já foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa.

Após diligências da equipe, o suspeito resolveu se entregar à PCES, mediado pela advogada. “Trata-se de uma prisão importante, pois retira de circulação mais um dos traficantes investigados na operação. O suspeito era um dos responsáveis pelo recebimento de porções brutas, preparo, fracionamento da droga, comércio, recebimento e prestação de contas”, disse o delegado Hélio Flávio Martins.