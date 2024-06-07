Ciclista morre atropelado por motociclista sem CNH na contramão na Serra

Polícia Militar esteve no atendimento da ocorrência, que terminou com a morte do ciclista Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta, o condutor da moto trafegava próximo a uma viatura da Força Tática, da Um ciclista de 65 anos morreu após ser atingido por um motociclista que invadiu a contramão na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, na Serra , por volta das 19h de quinta-feira (6). De acordo com informações apuradas pela repórter Daniela Carla, da, o condutor da moto trafegava próximo a uma viatura da Força Tática, da Polícia Militar , quando tentou ultrapassar alguns veículos, momento em que ele invadiu o sentido contrário da via e colidiu com a bicicleta.

Em boletim de ocorrência registrado pela PM, o motociclista foi identificado como Ademir José Pereira Filho, de 30 anos, e a vítima, o idoso que estava na bicicleta, era Antônio Carlos Rodrigues da Silva. Ele faleceu no local.

O motociclista ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Durante o atendimento à ocorrência, a PM descobriu que Ademir José não tinha carteira de habilitação, ou seja, não tinha autorização para guiar a moto. No hospital, ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Civil informou que Ademir José Pereira Filho, de 30 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).