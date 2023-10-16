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Indenização

Agentes do Detran no ES vão receber auxílio para comprar uniforme

Publicado em

16 out 2023 às 16:59
Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta segunda-feira (16) projeto que estende a indenização para compra de uniforme para servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) que atuam como agentes de trânsito, fiscalização e educação. O benefício deve ser pago a 100 agentes e o valor previsto para 2023 é de R$ 2.148,05 para cada um.
O texto aprovado altera a Lei Estadual 9.459/2010, que já prevê esse tipo de benefício para a compra de fardamento para policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros, uniforme para policiais civis, servidores da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
Conforme o projeto enviado pelo governo do Estado ao Legislativo estadual, os agentes serão indenizados do custo da compra de duas camisas de manga curta, duas camisas de manga longa, duas gandolas (tipo de jaqueta), duas calças, um coturno, um cinto e um boné. O benefício deve gerar despesa de R$ 214,8 mil aos cofres públicos em 2023, R$ 228.702,88 em 2024 e R$ 243.499,96 em 2025.

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Ednalva Andrade

Repórter / [email protected]
Ednalva Andrade
Polícia

Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina

Publicado em 17/04/2026 às 13:33

Um homem de 62 anos foi preso Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (16), suspeito de aliciar e assediar uma menina de 11 anos. Segundo o relato da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), o vizinho teria chamado a criança para perto de sua casa, tocado em seu ombro e proferido frases impróprias. Os nomes do indivíduo e do bairro não estão sendo divulgados para não expor a menor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A menina afirmou que o homem já havia feito convites anteriores para que ela entrasse na residência dele. O suspeito foi detido em frente à sua casa e conduzido à Delegacia Regional de Colatina. O Conselho Tutelar foi notificado, mas não pôde comparecer ao local no momento da ocorrência.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Trânsito

Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Publicado em 17/04/2026 às 13:22


Um motoboy de 27 anos ficou ferido após colidir com um carro na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o momento da batida. O motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o laudo do acidente ainda não foi concluído. No entanto, entre os fatores que podem ter contribuído para a batida estão o trânsito em corredor por parte do motociclista e a mudança de faixa do carro sem o uso da seta. A corporação informou que o condutor do automóvel não havia sido identificado até a publicação desta matéria. 

Em conversa com a produção da TV Gazeta, a irmã da vítima informou que o jovem trabalhava no momento do acidente, realizando entregas para uma pizzaria. Ele segue internado no Hospital Rio Doce, em estado estável, e aguarda a realização de uma cirurgia ortopédica.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Polícia

Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Publicado em 17/04/2026 às 10:18

Um homem de 28 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (16), durante um velório na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra ele por suspeita de envolvimento em um assalto a um taxista, ocorrido em fevereiro, no município de Pedro Canário.

O nome do suspeito não foi divulgado. A polícia informou que ele foi identificado durante as investigações e reconhecido pela vítima. Um aparelho celular levado no crime já havia sido recuperado pelos policiais.

Ainda em Pinheiros, outra ação resultou na prisão de um homem de 29 anos, que estava foragido do Centro de Ressocialização de Linhares (CRL) desde 2024. Os dois foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanecem à disposição da Justiça.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Trânsito

Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo

Publicado em 17/04/2026 às 09:58

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (17), no cruzamento das avenidas Etelvina Vivácqua e Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da colisão.

A gravação mostra o semáforo aberto para o carro, que seguia pela Avenida Aristides Campos, enquanto a motocicleta — ocupada por um casal — avança o sinal vermelho e colide com o veículo. Com o impacto, o piloto e a passageira da moto foram arremessados ao chão. Após a batida, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a fachada de um comércio.

O condutor do carro relatou à Polícia Militar (PM) que ficou sem reação após a colisão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os dois condutores e a passageira da motocicleta, encaminhando as vítimas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito. Segundo a PM, a motocicleta foi removida, e o carro foi apreendido por estar com o licenciamento vencido. As vítimas permaneciam em observação no hospital até a publicação desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Cobilândia

Casal é detido com cinco pistolas e quase 1 kg de "supermaconha" em Vila Velha

Publicado em 17/04/2026 às 08:30
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha Divulgação | Polícia Militar

Um casal foi detido e cinco armas de fogo, além de drogas, foram apreendidas por militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar durante uma ação no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (16).

Segundo a PM, equipes da Força Tática receberam informações do Serviço de Inteligência da unidade de que um indivíduo estaria comercializando armas de fogo e iria receber armamentos em frente à própria residência. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco e abordaram um casal suspeito.

Com eles, foram apreendidos:

  • 865 gramas de skank (variação de maconha com alto valor comercial);
  • 84 gramas de crack;
  • 175 gramas de maconha;
  • três balanças de precisão;
  • R$ 10 em espécie;
  • Cinco pistolas — duas de calibre 9mm, duas da marca Beretta e uma da marca Taurus;
  • Além de dez carregadores.

Todo o material apreendido e o casal foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional. A Polícia Civil informou que o homem, de 25 anos, e a mulher, de 19, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. Já a suspeita foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Publicado em 17/04/2026 às 06:35

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

De acordo com as imagens feitas pela reportagem da TV Gazeta, um dos veículos ficou com a traseira danificada. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão e nem sobre feridos. 

Inicialmente, um dos carros chegou a ficar parado na pista central, causando interdição. No entanto, o veículo já foi retirado da via e colocado na calçada, liberando o tráfego no local.

A Guarda Municipal de Vitória foi procurada e, assim que houver mais detalhes, o texto será atualizado. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Veja vídeo

Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari

Publicado em 16/04/2026 às 18:43

Um carro invadiu um imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo sai da pista e atinge a porta de vidro do local. Após isso, o carro bateu em uma coluna da estrutura. (Veja acima) 

Segundo a Polícia Militar, o homem que conduzia o veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, além de ter apresentado sinais visíveis de embriaguez. Ele ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Samu/192 e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. 


A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Guarapari e que não possui mais detalhes sobre a possível autuação do condutor.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Fiscalização

Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica

Publicado em 16/04/2026 às 18:22
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Novos radares na Rodovia José Sette, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá. Carlos Alberto Silva

Os radares instalados na Rodovia Governador José Henrique Sette (ES 080), no sentido Alto Lage e Itacibá, em Cariacica, vão começar a operar nos próximos dias. 


De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é que entrem em funcionamento em cerca de duas semanas, mas o início da operação ainda depende de liberações de órgãos reguladores, como o Inmetro.


O departamento esclareceu que o ponto é considerado crítico e registra grande fluxo de veículos, com motoristas trafegando em alta velocidade, principalmente no sentido de descida. Segundo o órgão, a instalação de quebra-molas não é indicada para o local, e por isso a alternativa adotada foi o uso de equipamentos eletrônicos para controle de velocidade.


A velocidade máxima permitida no trecho será de 40 km/h. O DER-ES orienta que os motoristas respeitem a sinalização e redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Sistema Transcol

Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra

Publicado em 16/04/2026 às 15:53
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afundou em trecho em obras e ficou preso em rua na Serra Leitor | A Gazeta

Um ônibus do Sistema Transcol ficou preso após afundar com as rodas em um trecho em obras na Rua Violeta, no bairro Feu Rosa, na Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16).


Segundo a GVbus, o veículo trafegava pela via quando o pavimento afundou ao passar pelo local. O ônibus foi retirado pouco depois. "Como não estava em operação, não havia passageiros no coletivo. Também não houve feridos nem registro de avarias, uma vez que o ônibus trafegava em velocidade reduzida", informou a GVbus.


Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a obra é de responsabilidade da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A Cesan, por sua vez, também foi questionada. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Praça do Hi-Fi

Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória

Publicado em 16/04/2026 às 14:15
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória Leitor A Gazeta

Dois homens foram baleados durante um tiroteio na Praça do Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um dos feridos relatou que foi atingido ao tentar proteger a companheira dos disparos. Já um jovem de 18 anos, apontado como um dos autores dos tiros, também acabou ferido.

A Polícia Militar informou que uma guarnição realizava ponto-base na praça quando ouviu diversos disparos de arma de fogo vindos da arquibancada, entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva.

Os militares solicitaram apoio e seguiram até o local, onde receberam a informação de que os suspeitos haviam fugido em direção ao Campo do Ouro Preto, no sentido do mangue. Durante as buscas, os policiais avistaram dois indivíduos correndo para dentro da área de mangue.

Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Foi realizada uma saturação na região, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.

Durante o atendimento da ocorrência, um homem informou que havia sido atingido no braço esquerdo. Ele relatou que não conseguiu identificar os autores dos disparos e que foi baleado ao tentar proteger a companheira.

Os policiais prestaram os primeiros socorros para conter o sangramento, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

No local, foram recolhidas 15 cápsulas de calibre .380 e um projétil.

Jovem baleado e preso

Posteriormente, uma equipe da PM foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo havia procurado ajuda no bairro Goiabeiras, também em Vitória, afirmando que um amigo teria sido baleado. No endereço indicado, os policiais localizaram um suspeito, de 18 anos, em posse de uma pistola, um revólver, munições e cápsulas deflagradas.

Durante a abordagem, o jovem confessou ser o autor dos disparos relacionados à ocorrência da Praça do Hi-Fi e afirmou que foi ao local para atacar desafetos. Segundo ele, houve revide, ocasião em que também foi atingido por um tiro.

Devido ao ferimento, o suspeito também foi encaminhado ao HEUE, onde permaneceu sob escolta policial.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
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