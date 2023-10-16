Professores da rede estadual do ES vão receber aumento de 4% no salário

O texto foi aprovado pelos deputados durante sessão extraordinária em conjunto com as comissões de Finanças, Justiça e de Educação.

Durante a tramitação, o deputado João Coser (PT) sugeriu adicionar uma emenda que beneficiaria também os agentes de suporte educacional, mas a proposta foi recusada pelos parlamentares e deverá ser contemplada em um projeto de lei à parte.