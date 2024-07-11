Adolescentes são detidos com arma e drogas em ônibus escolar em Apiacá

Adolescentes são flagrados em ônibus escolar com arma e drogas em Apiacá Crédito: Polícia Militar

Três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, foram flagrados em um ônibus escolar na garagem do almoxarifado da Prefeitura de Apiacá , no Sul do Espírito Santo, com drogas e uma arma. O caso foi denunciado à Polícia Militar na tarde de quarta-feira (10). O trio foi detido e encaminhado a uma delegacia.

O denunciante contou aos policiais que além de usarem drogas, os adolescentes comercializavam os entorpecentes no local, que fica nos fundos de um posto de saúde. Os jovens foram abordados no ônibus pelos militares, que encontraram buchas de maconha embaladas para venda, R$ 284 em espécie e um revólver calibre 38, que estava na cabine do veículo. Nenhum dos suspeitos assumiu a posse da arma.

O Conselho Tutelar acompanhou os adolescentes, que foram levados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro do Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, eles assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, os adolescentes foram reintegrados às famílias.