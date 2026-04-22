Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

O corpo de um adolescente autista, identificado como Gleisson Miguel Souza Rodrigues, de 17 anos, foi encontrado com marcas de tiros na manhã de terça-feira (21), no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o jovem estava desaparecido há mais de 24 horas e era procurado pela família.
Ainda conforme a corporação, Gleisson foi atingido por oito disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado debaixo de uma ponte, enrolado em um pano, por pessoas que estavam nas proximidades, que o arrastaram até as margens do rio.
O padrasto da vítima, o pedreiro Eudes Morais, relatou que o adolescente tinha autismo e morava com uma mulher de 23 anos.
“Ele tinha autismo forte, montou a casa e foi morar com uma mulher de 23 anos e foi para um lugar errado. Fizeram covardia com o menino. Para mim, é a coisa mais triste do mundo ver um covarde fazer isso com uma criança”, disse.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.
* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.