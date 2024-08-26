Acidente entre veículos causa interdição na Rodovia do Contorno

O fluxo foi momentaneamente interrompido na Rodovia do Contorno com o acidente na Serra

Para atendimento, foram acionados recursos operacionais de ambulância, guincho e viatura de inspeção. Conforme a Eco101, a Polícia Rodoviária Federal. Apesar disso, a corporação federal informou que não há registros de acionamento para a ocorrência. Não há informação sobre as causas.