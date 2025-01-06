Acidente entre ônibus e carreta deixa feridos em Colatina; veja vídeo

Um vídeo mostra quando o ônibus da Viação Joana D’Arc aguarda o momento para fazer a travessia e a carreta da marca DAF vem, tenta desviar, bate no outro veículo e acaba tombando, às margens da rodovia. Não foram dados mais detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência e sobre o estado de saúde dos feridos. Na ocasião, houve a necessidade de interdição parcial da via.