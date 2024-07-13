Acidente entre motos deixa três feridos em São Gabriel da Palha

Imagens do resgate às vítimas do acidente com motos em São Gabriel da Palha

No local do acidente, testemunhas informaram à Polícia Militar que uma motocicleta trafegava no sentido Centro, quando a outra moto que seguia no sentido contrário teria realizado uma conversão à esquerda para entrar na Rua Agenor Caetano, momento em que houve a colisão.