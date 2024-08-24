Acidente entre dois caminhões e carro deixa um ferido na BR 101 em São Mateus

Um acidente envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio deixou uma pessoa ferida na BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (24). Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu na altura do Km 69.

De acordo com informações da PRF no X (antigo Twitter), a BR chegou a ficar totalmente interditada, e o tráfego fluiu por um desvio no local. Mas, por volta das 15h50, a interdição seguia apenas no sentido sul interditada para retirada dos veículos.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.