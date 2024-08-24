'Desculpas não vão trazer ela de volta': criança atropelada no ES é enterrada

A pequena Laura Beatriz, vítima de atropelamento enquanto estava no colo da mãe em Vila Velha na noite da última quarta-feira (21), foi enterrada na tarde deste sábado (24). A menina, de apenas cinco anos, ficou internada por dois dias em estado gravíssimo após o acidente, e teve sua morte confirmada na tarde de sexta-feira (23). Sem responder aos estímulos médicos, Laura morreu por politraumatismo.
O sepultamento no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, reuniu parentes da criança e amigos da família. Laura, segundo familiares, era uma menina doce e brincalhona. Pouco antes da despedida, as pessoas do convívio da criança externaram a dor, a saudade e o desejo de justiça.
“Laurinha foi um presente que ficou dentro de nossas vidas. É muita dor. Por que acabar com uma família e ainda querer pedir desculpas? Desculpas não vão trazer ela de volta com o sorrisinho doce e com as brincadeiras”, lamentou Aline Cristina, tia de criação de Laura, em conversa com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.
Segundo a mulher, a família está desolada. “Minha filha quase foi parar no hospital [quando soube da morte de Laura]. Ela tem sete aninhos e disse que queria se despedir do anjinho dela”, completou. “É o primeiro velório da nossa família para uma criança em uma fatalidade dessa. Para quê passar o sinal [vermelho] naquela velocidade?”, indagou a mulher, questionando a atitude do motorista.
"Nossa família vai ficar sem um anjo. A gente espera que as autoridades façam alguma coisa. [As pessoas] têm que ter consciência do que fazem no trânsito. Perdemos uma vida e a mãe está toda 'quebrada', cheia de dor no corpo, além da dor no coração, que é muito forte", disse Geruza Ramos, tia-avó de Laura.
Arlindo da Vitória, avô materno de Laura, contou que a neta era um verdadeiro presente, já que nasceu no mesmo dia de seu aniversário, em 25 de maio. “Estou totalmente arrasado. Já chorei muito e não tenho mais lágrimas para chorar. Só espero que Deus coloque a mão na cabeça desse delinquente e que ele pague pelo crime que cometeu”, disse.
Segundo Arlindo, Mara, mãe de Laura, ainda vai passar por cirurgia nos braços e nas pernas. “Ela está sedada, não quer falar com ninguém, não come [...] É um momento muito delicado”.
Pedido de prisão
Logo após a confirmação da morte da criança na tarde de sexta, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) pediu a prisão do condutor do veículo pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual. A corporação informou que agora aguarda decisão judicial para dar cumprimento ao mandado.
O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado, mesmo não querendo que ele se concretize. No caso, quem pratica a ação sabe que o resultado é provável e possível, e aceita que ele ocorra. Wenderson Fagundes de Oliveira, o motorista do carro, está em liberdade após se apresentar na Delegacia Regional de Vila Velha cerca de uma hora depois da batida. O condutor foi solto após pagar R$ 1,5 mil de fiança.
Até o momento do enterro, Wenderson não havia dado entrada no sistema prisional.
Relembre o caso
- Laura estava sentindo dores e foi levada pela mãe ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, na noite de quarta-feira (21). Após o atendimento, a mãe — com a menina no colo — seguia ao encontro do marido, que a aguardava de carro numa rua transversal. No momento em que atravessavam a faixa de pedestres, foram atingidas por um carro e arremessadas por cerca de 20 metros.
- Imagens de câmera de monitoramento mostram que o sinal para pedestres estava aberto e que o motorista avança sobre a faixa. As duas ficaram caídas no asfalto e o motorista do veículo não voltou para prestar socorro.
- O condutor levou o carro para uma oficina e, uma hora e vinte depois do acidente, Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, mas acabou liberado após pagar fiança.
- A mãe teve fraturas pelo corpo e vai precisar passar por cirurgias. A criança já foi internada em estado gravíssimo, intubada e sem reagir a estímulos. Na tarde de sexta-feira (23) teve a morte cerebral confirmada.
- Em vídeo enviado à reportagem, o motorista pediu perdão e disse: "Se precisar ficar preso, ficarei preso".
- Após a confirmação da morte da criança, a Polícia Civil pediu a prisão do motorista. Entretanto, até o momento do enterro de Laura, Wenderson Fagundes ainda não havia dado entrada no sistema prisional.