Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Acidente foi registrado no bairro Aeroporto . em Cachoeiro, no Sul do Estado

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, nem o atual estado de saúde da vítima. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista ficou desacordado após a ocorrência. Bombeiros atuam no socorro ao ferido.