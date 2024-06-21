Homem agarra jovem em estacionamento de supermercado e é preso em Linhares

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante após agarrar pela cintura uma adolescente de 15 anos na área de estacionamento de um supermercado no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (20). De acordo com a mãe da vítima, o indivíduo tinha a intenção de colocar a jovem no colo dele e foi impedido pelo irmão dela.
Segundo a Polícia Militar, os fiscais do estabelecimento foram chamados e detiveram o suspeito até a chegada dos policiais, que o conduziram para a Delegacia Regional de Linhares.
O homem, que não teve nome divulgado, foi autuado em flagrante por importunação sexual, informou a Polícia Civil, em nota, e depois encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).