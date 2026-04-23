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Pesquisa

Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Estudo realizado na Floresta Nacional de Pacotuba, no Sul do Espírito Santo, mostra que os animais estão expostos à poluição e medicamentos despejados na natureza

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2026 às 14:43
Cágados de floresta nacional no Espírito Santo estão contaminados com bactérias e até antibióticos de uso hospitalar, diz pesquisa
Cágados de floresta nacional no Espírito Santo estão contaminados com bactérias e até antibióticos de uso hospitalar, diz pesquisa Carlos Barros

Pequenos, tímidos e ameaçados de extinção, os cágados — parentes próximos das tartarugas — voltaram a ser vistos nas águas do Rio Itapemirim, dentro da Floresta Nacional de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. No entanto, os animais foram encontrados contaminados com bactérias resistentes e resíduos de antibióticos de uso hospitalar.


A constatação faz parte de uma pesquisa realizada por uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em parceria com pesquisadores de diferentes estados do país.

Cágado encontrado em floresta nacional no Espírito Santo
Cágado encontrado em floresta nacional no Espírito Santo Carlos Barros

Segundo o médico-veterinário e professor Paulo Henrique Braz, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), os cágados analisados apresentaram sinais de contaminação que indicam contato direto com poluentes, mesmo dentro de área de proteção.


“A gente conseguiu já ver algumas bactérias que são resistentes, inclusive a antibióticos de uso hospitalar. Pode ser até devido a dejetos que saem de hospitais e vão parar nesses locais ou até mesmo a população que possa estar descartando remédio de forma incorreta e vai parar em lençóis freáticos”, explicou o pesquisador à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta.

Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo Carlos Barros

Os cágados são considerados bioindicadores, ou seja, sua presença e saúde refletem diretamente a qualidade do ambiente em que vivem. Como vivem por longos períodos, que podem ultrapassar os 100 anos, eles acumulam ao longo da vida os efeitos da poluição da água e do solo.

Pesquisa inédita no Espírito Santo

Na Floresta Nacional de Pacotuba, o estudo tem avançado desde o ano passado, quando a espécie foi redescoberta na região após 45 anos sem registros. Desde então, nove indivíduos já foram identificados. Durante as expedições, os pesquisadores percorrem o rio em pequenas embarcações e instalam armadilhas específicas para capturar os animais sem causar ferimentos. Após a captura, são feitas medições, pesagem e coleta de sangue.


Os dados ajudam a determinar parâmetros de saúde da espécie, algo que ainda é pouco conhecido no Brasil, que abriga mais de 30 tipos de cágados. Assim como os humanos, que têm valores de referência em exames de sangue, os pesquisadores querem estabelecer esses parâmetros para os cágados.

Cágados de floresta nacional no Espírito Santo estão contaminados com bactérias e até antibióticos de uso hospitalar, diz pesquisa
Cágados de floresta nacional no Espírito Santo estão contaminados com bactérias e até antibióticos de uso hospitalar, diz pesquisa Carlos Barros

Preservação e conscientização

Além da coleta de dados científicos, os pesquisadores trabalham em conjunto com comunidades ribeirinhas da região para reforçar a importância da preservação da floresta e dos animais que nela vivem.


A presença de cágados jovens identificados nas últimas capturas também traz um sinal de esperança: há reprodução da espécie no Rio Itapemirim, o que pode indicar uma lenta recuperação ambiental na área protegida.

*Com informações de Viviane Machado e Mariana Couto, do g1 ES e TV Gazeta

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