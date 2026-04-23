Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Segundo o médico-veterinário e professor Paulo Henrique Braz, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), os cágados analisados apresentaram sinais de contaminação que indicam contato direto com poluentes, mesmo dentro de área de proteção.





“A gente conseguiu já ver algumas bactérias que são resistentes, inclusive a antibióticos de uso hospitalar. Pode ser até devido a dejetos que saem de hospitais e vão parar nesses locais ou até mesmo a população que possa estar descartando remédio de forma incorreta e vai parar em lençóis freáticos”, explicou o pesquisador à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta.