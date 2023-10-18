Acidente entre carro e caminhão interdita rodovia em Alegre

Para o resgate, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Os bombeiros informaram que ajudaram a tirar uma pessoa presa às ferragens no Fiat Uno. Ele e outro passageiro do carro sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital de Alegre. O motorista do caminhão não se feriu.